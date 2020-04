Siracusa e provincia, anti Covid: panificio aperto nonostante il divieto e passeggiate

Controlli anti Covid ancora intensi su strada da parte dei Carabinieri. Sanzioni sono state elevate in Siracusa, Priolo Gargallo, Noto, Pachino, Canicattini Bagni, Pachino, Augusta, Buscemi, Palazzolo Acreide, Rosolini, Portopalo di C.P., Sortino, Lentini, Villasmundo.

In particolare, nel capoluogo, in tre sono stati sanzionati perchè si aggiravano senza valido motivo in zona Arenella. Ad Augusta, è stato sanzionato il proprietario di un panificio perchè era aperto nella giornata festiva. I Carabinieri hanno chiuso immediatamente l’attività e hanno chiesto la sospensione della licenza.

Da Ragusa, un uomo è stato sanzionato a Pachino perchè fuori dal comune di appartenenza per acquistare delle uova.

A Portopalo di Capo Passero pasti in compagnia di amici e giri in auto. E ancora a Buscemi, un giovane è stato sanzionato perché sorpreso a circolare in sella alla sua bicicletta. Sanzioni anche a Rosolini e Villasmundo dove due soggetti non conviventi sono stati sanzionati perché a bordo di un’autovettura e fuori dal comune di residenza si stavano recando ad acquistare dei volatili.