Siracusa, sospese ufficialmente le Rappresentazioni classiche: in via di definizione il nuovo calendario

Sospese le rappresentazioni classiche in programma dal 28 maggio al 5 luglio al Teatro Greco di Siracusa. La notizia era già nell'aria da giorni, ma adesso arriva l'ufficialità della Fonsazione Inda.

La decisione nel rispetto delle norme anti Coronavirus. Il nuovo calendario della Stagione 2020 è in via di definizione.

Le attività didattiche destinate agli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico continueranno a distanza.