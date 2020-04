Siracusa, Fase 2: raggruppamento di associazioni e cittadini lancia un nuovo modello di circolazione

"L'attesa Fase 2 dell’emergenza covid19 è l'opportunità per far circolare le persone, le idee, le buone pratiche, la sostenibilità, l'economia della nostra città e ripartire, scegliendo soluzioni che tengano in considerazione il distanziamento sociale in modo da affrontare la quotidianità in modo diverso ma con fiducia e coraggio".

Questo l'appello che più di 100 cittadini e 43 associazioni riunitisi sotto il nome "CIRCOLARE Siracusa" hanno inoltrato al Sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

"Una proposta su tutte ci sembra importante: più persone in bici e nuovi percorsi. La bici - si legge nella nota - è il mezzo che permette il migliore distanziamento: per cui è ora il momento di realizzare percorsi ciclabili temporanei (con segnaletica orizzontale e verticale) lungo gli assi prioritari dettati dal Piano Urbano Mobilità Sostenibile e le tratte più frequentate, riservando lo spazio per poi dotarli di protezioni con l’obiettivo di trasformarli nei mesi successivi in vere ciclabili o in corsie miste riservate a bus e bici. È la soluzione che stanno praticando già diverse città nel mondo. Questi interventi - si legge ancora nel documento - sono a costo quasi zero e le risorse per realizzare successivamente delle vere ciclabili ci sono: nella Legge di Bilancio 2020 sono stati stanziati 150 milioni di Euro per il co-finanziamento di percorsi ciclabili urbani".

Da qui una serie di proposte: realizzare un sistema di infrastrutture base che sono le corsie riservate a bus e biciclette; aumentare il numero delle rastrelliere e parcheggi custoditi per biciclette con particolare riguardo alle zone commerciali, agli uffici pubblici e alle aree di interscambio come la stazione ferroviaria; incentivare l'acquisto delle biciclette anche a pedalata assistita, utilizzando fondi comunali e extracomunali e riconoscendo benefici a chi ne fa già un uso privato.