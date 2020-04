Fase 2, Musumeci: "Giusto fermare la mobilità dal nord"

“Giusto riaprire, ma con prudenza”. Lo spiega il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un’intervista alla “Stampa”.“Io sono contrario alla mobilità extra-regionale, dal nord era arrivata la proposta dell’ apertura verso altre regioni, ma c’ è stato un no di De Luca e mio. Noi siamo riusciti a ridurre la diffusione del virus perché abbiamo ridotto del 94% la mobilità ordinaria in Sicilia – ricorda Musumeci – Io ho detto al Governo che la mascherina dovrà essere obbligatoria non solo sugli autobus o nei negozi, ma anche per strada o al parco”.“A Conte – aggiunge Musumeci – ho detto che vogliamo l’ esportazione del “modello ponte Morandi”. Abbiamo bisogno di spendere risorse pubbliche, aprire velocemente i cantieri. Con le procedure vigenti possiamo scordarcelo, perché impongono attese estenuanti, incompatibili con la gravità del momento: bisogna snellire le procedure. Il presidente si è riservato di decidere”.