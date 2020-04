Sp 19 Noto-Pachino, giovedì 30 aprile la riapertura al traffico della prima corsia

Riapre al traffico giovedì 30 aprile la bretella della Sp19 Noto-Pachino.

A darne notizia il sindaco Corrado Bonfanti dopo aver ricevuto rassicurazioni dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, con il quale ha finora seguito, attraverso numerosi sopralluoghi, l'andamento dei lavori. L'arteria era stata chiusa a febbraio per realizzare i lavori di completamento della bretella autostradale che la collega allo svincolo di Noto.e aveva scatenato una serie di proteste da parte dei residenti dei Comuni a sud di Noto.

Sarà resa fruibile una prima corsia percorribile, nonostante i disagi provocati dal maltempo e in piena emergenza Covid19.

"Si tratta di un risultato strepitoso, consentito grazie alla costante attività di monitoraggio da parte dell’assessore Marco Falcone - dichiara Bonfanti - e dalla sua determinazione nel portare a conclusione gli interventi sulle infrastrutture che stanno disegnando una nuova Sicilia, sicuramente più accessibile. Aspettiamo la riapertura totale della bretella per arricchire la viabilità della zona sud della provincia di Siracusa con un’asse viario importante sia per chi vi risiede e vi lavora, sia per i flussi turistici”.

Un riconoscimento di professionalità e serietà da parte del primo cittadino anche alla Tosa Appalti, la ditta che sta effettuando i lavori: "Nonostante l’emergenza Covid19 - conclude il sindaco - ha saputo raggiungere questo primo obiettivo”.