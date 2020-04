Siracusa, su La7 il caso Calogero Rizzuto morto per Coronavirus: in onda anche la denuncia dell'infermiere mascherato. VIDEO

E' stato l'ultimo servizio sul programma Non è l'Arena, di Massimo Giletti, sul canale La7, quello riguardante il caso Calogero Rizzuto, primo direttore del Parco Archeologico di Siracusa.

Quest'ultimo è stato il primo caso di Coronavirus accertato a Siracusa e provincia. Un caso che ha fatto tanto discutere per presunti ritardi nel ricovero e nella diagnosi del virus.

Ospiti in collegamento il figlio di Rizzuto, l'onorevole Stefania Prestigiacomo, il deputato regionale Nello Di Pasquale e il giornalista Pietrangelo Buttafuoco.

In primis Giletti ha battuto sulla non risposta del direttore generale Salvatore Lucio Ficarra, un silenzio che negli ultimi giorni in realtà è stato rotto nei confronti della stampa locale negli ultimi giorni.

La questione Rizzuto adesso è al vaglio della Procura.

"A Siracusa si è rotto il rapporto di fiducia tra struttura ospedaliera e i cittadini" - ha detto Prestigiacomo.

Come si ricorda la famiglia di Rizzuto ha detto che il direttore avrebbe più volte chiesto il ricovero, ma l'Asp smentisce dicendo che Rizzuto avrebbe più volte rifiutato il ricovero.

Mandata in onda anche la denuncia di Marco Salvo, l'infermiere mascherato che sui social ha denunciato la carenza dei dispositivi di sicurezza.

Per vedere il video del servizio clicca QUI