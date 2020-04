Siracusa, pensioni del mese di maggio anticipate dal 27 di aprile fino al 2 maggio

L’erogazione delle pensioni del mese di maggio da parte di Poste italiane è stata anticipata dal 27 di aprile fino al 2 maggio. A darne notizia il sindaco Francesco Italia

Il calendario sarà il seguente:

- Per gli Uffici Postali aperti 5 giorni:

I cognomi: Dalla A alla B lunedì 27 aprile, dalla C alla D martedì 28 aprile, dalla E alla K mercoledì 29 aprile, dalla L alla P giovedì 30 aprile, dalla Q alla Z sabato 2 maggio.

- Nel caso di Uffici Postali non aperti su 5 giorni si verifica quanto segue:

Su 4 giorni: i cognomi dalla A alla C giorno 1, dalla D alla K giorno 2, dalla L alla P giorno 3, dalla Q alla Z giorno 4

Su 3 giorni: i cognomi dalla A alla D giorno 1, dalla E alla O giorno 2, dalla P alla Z giorno 3,

Su 2 giorni: i cognomi dalla A alla K giorno 1, dalla L alla Z giorno 2

Di seguito gli orari di apertura degli Uffici Postali di Siracusa:

- Ufficio Postale sito in VIA IPPOLITO NIEVO 26/A sarà aperto il 28 e 30 Aprile dalle 8.20 alle 13.35 ed il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

- Ufficio Postale sito in VIA DELL' ANEMONE 32 sarà aperto il 27, 28, 29, 30 aprile dalle 8.20 alle 13.35 ed il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

- Ufficio Postale sito in VIA SANTI CORONATI 12 sarà aperto il 27, 28, 29, 30 aprile dalle 8.20 alle 13.35 ed il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

- Ufficio Postale sito in VIALE TERACATI 123 sarà aperto il 27 e 29 Aprile dalle 8.20 alle 13.35

- Ufficio Postale sito in VIA PIAVE 116/A sarà aperto il 27, 28, 29, 30 Aprile dalle 8.20 alle 19.05 ed il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

- Ufficio Postale sito in VIALE TUNISI 14 sarà aperto il 27, 28, 29, 30 aprile dalle 8.20 alle 13.35 ed il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

- Ufficio Postale sito in VIALE ZECCHINO 195 sarà aperto il 27, 28, 29, 30 Aprile dalle 8.20 alle 19.05 ed il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

- Ufficio Postale sito in VIALE SANTA PANAGIA 168 sarà aperto il 27, 28, 29, 30 Aprile dalle 8.20alle 19.05 ed il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

- Ufficio Postale sito in VIA MONTE BIANCO 7 sarà aperto il 27, 28, 29, 30 aprile dalle 8.20 alle 13.35 ed il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

- Ufficio Postale sito in VIALE TEOCRITO 86 sarà aperto il 27, 28, 29, 30 aprile dalle 8.20 alle13.35 ed il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35