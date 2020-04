Coronavirus, l'Asp di Siracusa smentisce ufficialmente il dato regionale: oggi 106 casi (non 46)

Come avevamo già anticipato, nei dati dei numeri di contagi da Coronavirus a Siracusa e provincia, diffusi oggi dalla Regione siciliana, c'era un errore. A confermalo, ufficialmente, è l'Asp di Siracusa.

Il problema dei numeri di positivi al Coronavirus che non corrispondono a Siracusa e provincia, è già noto, ma oggi con i ricoverati (51) superiori al numero dei casi da Covid 19 (46), la questione è emersa nella sua complessità.

Poco prima delle ore 18, la Regione pubblica i seguenti dati nel siracusano: 46 positivi (cioè 50 in meno rispetto a ieri), 51 ricoverati in ospedale, 142 guariti e 23 decessi.

E' chiaro che qualcosa non va. Immediate le verifiche da parte della stampa, e infinite le segnalazioni arrivate anche dai lettori confusi da una comunicazione imperfetta. Dopo circa due ore arriva la smentita ufficiale dell'Asp locale che annuncia 106 casi a Siracusa e provincia di cui 51 ricoverati 1 in Terapia intensiva 50 in altri reparti e 55 in isolamento domiciliare. 82 guariti di cui 22 clinicamente 60 virologicamente, 23 decessi, 5706 tamponi eseguiti.

Inoltre, per completezza di informazione, è possibile fornire anche un altro dato, e cioè quello dei casi totali a Siracusa e provincia dall'inizio della pandemia ad oggi che, secondo il ministero della Salute, sarebbero pari a 211. Mentre a livello regionale il numero è di 3.055 casi.