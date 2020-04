Coronavirus a Siracusa e provincia, dati errati diffusi dalla Regione: ad oggi i positivi sarebbero più di 90 (non 46)

Ci sarebbe un errore nei dati forniti oggi dalla Regione siciliana. Il problema dei numeri di positivi al Coronavirus che non corrispondono a Siracusa e provincia, è già noto, ma oggi con i ricoverati (51) superiori al numero dei casi da Covid 19 (46), la questione è emersa nella sua complessità.

Poco prima delle ore 18, la Regione pubblica i seguenti dati nel siracusano: 46 positivi (cioè 50 in meno rispetto a ieri), 51 ricoverati in ospedale, 142 guariti e 23 decessi.

E' chiaro che qualcosa non va. Immediate le verifiche da parte della stampa, e infinite le segnalazioni arrivate anche dai lettori confusi da una comunicazione imperfetta. Dopo una serie di interlocuzioni, il caso sembra risolto.

Pare infatti che il numero 46 sia totalmente errato e, secondo fonti dell'Asp locale, i positivi attualmente sarebbero 96, numero in linea con il dato di ieri.

Mentre, risulterebbe corretto il numero dei ricoverati in Ospedale, cioè 51. Dubbi ancora sul numero reale dei guariti che, secondo la Regione siciliana, sarebbero 142 ma, sempre secondo fonti locali, in realtà sarebbero di meno.

Inoltre, per completezza di informazione, è possibile fornire anche un altro dato, e cioè quello dei casi totali a Siracusa e provincia dall'inizio della pandemia ad oggi che, secondo il ministero della Salute, sarebbero pari a 211. Mentre a livello regionale il numero è di 3.055 casi.