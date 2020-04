Siracusa, Rappresentazioni classiche al Teatro Greco: pubblico ridotto, ingressi contingentati e mascherine per tutti

Ingressi contingentati, pubblico in numero ridotto e mascherine per tutti. Così la Fondazione Inda pensa di salvare la stagione 2020 del Festival del dramma antico al Teatro Greco di Siracusa.

I tempi per la ripartenza saranno dettati dagli aggiornamenti dei decreti nazionali, ma si farà di tutto per salvare il salvabile.

Poi bisogna ripensare la regia e il modo di recitare per fare tutto in sicurezza.

"Ci adegueremo alle norme" - ha detto il sindaco Italia ai microfoni della Rai.

Pare però che gli spettacoli si svolgeranno per intero, senza tagliare nulla del programma. Ecco che dovrebbe andare in scena, come previsto, Le Baccanti di Euripide, Ifigenia in Tauride di Euripide e come la commedia Nuvole di Aristofane