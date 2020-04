Priolo Gargallo, Gianni: "Da domani riprendono i lavori di manutenzione al verde pubblico"

Riprenderanno domani a Priolo le attività di cura e manutenzione del paesaggio. A dirlo è il sindaco Pippo Gianni

I primi lavori prevedono la potatura di tutti gli alberi presenti nella zona ex Gasco, pericolosi per la pubblica incolumità, soprattutto in condizioni di vento.

Altri interventi riguarderanno lo smantellamento di bagni e arredi e la rimozione di tutto il materiale e le attrezzature ammalorate presenti nella palestra del Polivalente. Questo per rendere l’impianto sportivo pronto ai lavori di ripristino del parquet.