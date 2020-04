Buccheri, primo caso di Coronavirus: il sindaco "No allarmismi"

E' stato accertato, a Buccheri, il primo caso di Coronavirus.

A darne notizia è il sindaco, Alessandro Caiazzo, il quale, a mezzo social, dice: "Voglio rassicurare tutti i cittadini che la situazione risulta essere assolutamente sotto controllo e che il soggetto ha assunto sin da subito tutte le precauzioni previste dai protocolli di sicurezza, sia in termini di quarantena che di garanzia di controlli. Il soggetto risulta altresì in ottimo stato di salute e continuerà ad osservare scrupolosamente la quarantena fino a quando non risulterà negativo"