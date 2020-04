Noto, deteneva cocaina in casa: arrestato 49enne

Nascondeva cocaina in casa. La scoperta dei Carabinieri a seguito di perquisizione domiciliare in casa di Vincenzo Santonastaso, netino, 49 anni, già noto alle Forze dell'Ordine, il quale è stato arrestato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio.

L'uomo è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, più il materiale per il confezionamento e la somma contante di 290 euro anch’essa sequestrata perchè ritenuta frutto dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato posto in regime di arresti domiciliari.