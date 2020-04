Siracusa, Coronavirus: questa sera su La7 la seconda puntata del caso Calogero Rizzuto e sanità in provincia

Seconda puntata, questa sera, de "Il Covid colpisce Siracusa", su La7, dalle 21 in poi, in onda sul programma Non è l'Arena.

Massimo Giletti continuerà a raccontare la storia di Calogero Rizzuto, architetto e direttore del parco archeologico di Siracusa, primo caso acclamato di Covid-19 nella provincia.

E’ il figlio Audenzio che parla: “Il dramma è iniziato il 1 marzo, quando mio padre si è ammalato. A differenza della Lombardia dove c’erano molte pressioni, la situazione qui poteva essere gestita molto serenamente”.

Tramite il medico di famiglia, Rizzuto si mette in contatto con l’Umberto I per chiedere l’effettuazione del tampone, richiesta negata in quanto i sintomi non lasciavano intendere in maniera diretta la positività al Coronavirus. Il tampone verrà effettuato giorno 6 marzo, sempre dietro chiamata del medico di famiglia all’Umberto I, dal quale riferiscono ai familiari di monitorare il paziente a casa per qualche giorno. Qualche giorno dopo, l’11 marzo, la moglie ha accompagnato Rizzuto in ospedale con febbre molto alta, dove non è stato ricoverato ma soltanto visitato e stabilizzato. L’arch. Rizzuto, dietro intercessione del deputato regionale Nello Dipasquale, amico di famiglia, è stato poi ricoverato in ospedale ma da lì a poco purtroppo è deceduto.

Una vicenda adesso al vaglio della Procura che ha avviato un fascicolo d’indagine.