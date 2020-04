Siracusa, il sindaco Italia dai "Balconi di via Grottasanta"

L'Inno di Mameli e Va' pensiero intonate in questo 25 aprile diverso da tutti gli altri, dai Balconi di via Grottasanta che proprio oggi hanno visto la presenza del sindaco, Francesco Italia.

E proprio in mezzo ai due brani il aluto dl primo cittadino alla vigilia della nuova sfida ai tempi del coronavirus: "Non sappiamo quali sfide ci porterà la Fase 2 - ha detto Italia - tuttavia impariamo dai Balconi Di Grottasanta a fare comunità, a ritrovarci insieme con coraggio e creatività, e a proteggere la nostra libertà.

Da qui, immerso tra i cori e i sorrisi dei miei concittadini, auguro ancora una volta a tutta la nostra Siracusa: Buon 25 Aprile!"