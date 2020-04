Pachino, il deputato Cafeo: "La Rsa riaprirà non appena terminata l'emergenza covid"

"La Rsa di Pachino non rischia affatto di essere smantellata ma anzi non appena rientrerà l'emergenza Covid-19 potrà finalmente riaprire".

La rassicurazione arriva da. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

"In realtà - spiega ancora - la gara per l'assegnazione della gestione è già stata espletata e sono al vaglio adesso i requisiti economici dell'offerta, mentre sono stati prestati, proprio a causa della grave emergenza sanitaria in corso, soltanto 4 letti all'ospedale di Noto, destinati a ritornare una volta cessata la necessità".