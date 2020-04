Siracusa, operatori del turismo: il sindaco Italia sollecita aiuti dedicati

“Nella ‘Fase 2’ dell’emergenza Covid servono chiarezza sulle regole per gli operatori del turismo, e aiuti economici per chi riaprirà i battenti con la metà della propria capacità lavorativa in osservanza delle regole sul distanziamento sociale”: lo dichiara il Sindaco, Francesco Italia.

Il primo cittadino suggerisce la sospensione dei versamenti dei contributi, l’allargamento a tutte le categorie catastali del credito d’imposta per gli affitti di botteghe e negozi, l’istituzione di un Fondo di emergenza dedicato e l’abbattimento dell’Iva sulle attrezzature necessarie per l’osservanza delle regole di distanziamento sociale.