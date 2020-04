Siracusa e provincia, violazione norme anti covid: sorpresi in paninoteca o in cerca di droga

Ancora sanzioni per la violazione di norme anti covid a Siracusa e provincia.

Ad Avola sono state sanzionate tre persone sorprese presso una paninoteca - non autorizzata a rimanere aperta – che non rispettavano la distanza minima interpersonale di un metro. Tra i sanzionati anche il titolare dell’attività, per non aver fatto rispettare ai clienti la distanza. I Carabinieri hanno chiuso immediatamente l’attività e, oltre alle sanzioni elevate, hanno avanzato alla Prefettura di Siracusa proposta di sospensione dell’attività commerciale, che se sarà irrogata decorrerà dalla fine del lockdown;

A Siracusa, due persone sono state sorprese mentre si aggiravano in una nota piazza di spaccio, presumibilmente alla ricerca di sostanze stupefacenti per uso personale;

A Noto elevate diverse sanzioni a persone sorprese a passeggio per le vie cittadine senza una giustificata motivazione: un anziano ha tentato di giustificarsi dicendo di essere andato alla ricerca di informazioni in ospedale, pur avendolo trovato chiuso.