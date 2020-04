Siracusa, trasportava in auto oltre mezzo chilo di cocaina: 42enne arrestato dai Carabinieri

Trasportava in auto oltre mezzo chilo di cocaina, quando è stato fermato dai Carabinieri.

Concetto Serra, 42 anni, già noto alle forze dell'ordine. stava entrando a Siracusa in Scala Greca, quand gli è stato imposto l'alt dai militari dell'Arma. L'uomo è stato perquisito e così ache la vettura: sotto un sedile, è stata rinvenuta una busta di plastica contenente oltre 500 grammi di cocaina.Serra è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.

Indagini in corso per stabilire la provenienza della sostanza stupefacente.

L’uomo è stato sanzionato, inoltre, per aver circolato sul territorio senza valido motivo.