Poche deroghe prima del 4 maggio, si studia "lockdown" di ritorno

Le deroghe al lockdown a partire dal 27 aprile saranno poche. Sulle attività produttive l'orientamento sarebbe quello di aprire tutto il 4 maggio e non fare eccezioni per le aziende private, nonostante il pressing delle imprese e delle Regioni. L'intenzione è quella di riavviare in anticipo solo l'edilizia pubblica, come sollecitato dai Comuni. Lunedì, dunque, potrebbe essere riattivata l'edilizia residenziale pubblica, per i cantieri di scuole, carceri e per le opere contro il dissesto idrogeologico.

Nessuna modifica dei codici Ateco, ma il confronto finale dovrebbe esserci oggi, sia con le parti sociali sia con gli enti locali che avevano chiesto, con Stefano Bonaccini e con governatori come Luca Zaia, di permettere di riaprire le aziende il 27.

Tra i temi sul tavolo del governo, e affrontato nella lunga riunione del premier Giuseppe Conte con capi delegazione e ministri, c'è anche quale meccanismo "d'emergenza" introdurre se, dopo il primo allentamento del lockdown, in alcune aree del Paese tornassero a salire i contagi.