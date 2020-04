Siracusa, il cimitero resta chiuso: dalla Regione risposta negativa al sindaco Italia

Non c'è possibilità, almeno per il momento, di riaprire alle visite, il cimitero comunale di Siracusa. Neanche con ingressi controllati o su appuntamento per gestire i quali una impresa locale aveva dato la propria disponibilità a gestirli gratuitamente.

La Presidenza della Regione ha risposto con un secco "no" alla proposta e alle richieste di chiarimenti da parte del sindaco, Francesco Italia per capire se, con le adeguate protezioni e dispositivi di sicurezza si potesse riaprire il camposanto. Tante sono state nell'ultimo periodo le famiglie che hanno sollecitato il primo cittadino in tal senso.

La Presidenza ha ribadito che in Italia non è consentito l'accesso in nessun cimitero perché "è in vigore un divieto governativo nazionale a cui nessun sindaco o governatore regionale può derogare".

"Ancora una volta mi ritrovo a chiedere ai tanti familiari che mi scrivono e a cui va tutta la mia comprensione - dichiara il primo cittadino - di avere pazienza e di attendere un allentamento delle norme anticontagio per poter ritornare a omaggiare i nostri cari defunti".