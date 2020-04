Siracusa, finanziato il progetto del consolidamento del ponte di Cassibile

Approvato e finanziato dalla direzione generale di Anas il progetto per i lavori di consolidamento del ponte Cassibile.

A darne notizia è il parlamentare siracusano del Movimento 5 Stelle, Paolo Ficara.

"Per provare a recuperare parte del tempo perduto - dichiara l'esponente pentastellato - si può immaginare di procedere con un affidamento dei lavori in regime di accordo quadro. Si accorcerebbero così i tempi necessari per una gara, cosa che permetterebbe di essere finalmente pronti per dare il via ai lavori non appena sarà dichiara terminata l'emergenza sanitaria. E quel cantiere - conclude Ficara - deve essere uno dei primi a partire, per garantire interventi, lavoro e sicurezza delle infrastrutture viarie siracusane".