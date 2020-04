Siracusa, un videolaringoscopio in dono all'Umberto I dal Rotary Club Siracusa Monti Climiti

Il Rotary Club Siracusa Monti Climiti ha donato all'ospedale Umberto I di Siracusa un videolaringoscopio per intubazioni normali e difficili da destinare al reparto ospedaliero creato per l’emergenza Covid-19.

Questo strumento oltre ad essere fondamentale nelle intubazioni in generale, è anche strumento specificamente richiesto dalle linee guida attuate durante l’emergenza sanitaria in corso.

Il club service contestualmente sta anche provvedendo alla donazione di generi alimentari e beni di prima necessità specifici per bambini di famiglie in difficoltà.