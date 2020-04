Siracusa, la Cassa edile dona 10 mila mascherine

Diecimila mascherine chirurgiche da destinare a Protezione civile, personale sanitario e lavoratori del settore edile.

Questa l’iniziativa di solidarietà della Cassa edile siracusana che stamattina ha consegnato le prime 2 mila mascherine.

“In un momento di emergenza come quello che stiamo attraversando - spiegano il presidente e il vicepresidente della Cassa edile Siracusa, Giuseppe Mezzio e Salvo Carnevale - ci è sembrato giusto dare il nostro contributo a chi, quotidianamente, opera a favore della comunità, come la protezione civile e il personale sanitario, senza dimenticare i lavoratori del settore edile. In vista della delicatissima fase 2 servirà infatti anteporre il più alto livello di sicurezza a tutto il resto.

Stamattina nella sede della Protezione civile dove, ad attendere Mezzio, Carnevale e anche la direttrice della Cassa edile siracusana, Elena Di Stefano, c’erano l’assessore comunale alla Protezione civile, Giusy Genovesi, e il responsabile del servizio di Protezione civile, Pietro Fazio.

Seconda tappa all’ex Onp della Pizzuta dove il presidente, il vicepresidente e la direttrice della Cassa edile siracusana hanno consegnato altre mille mascherine a Sebastiano Zappulla, presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche.

Nei prossimi giorni la Cassa edile siracusana consegnerà altre mille mascherine ai medici di Siracusa. Nel frattempo sono a disposizione della Cassa edile e dell’Opt (Organismo paritetico territoriale), le rimanenti 7 mila mascherine per le imprese e i lavoratori del settore edile.