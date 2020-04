Siracusa, le aziende metalmeccaniche all'Asp: "Tamponi ai lavoratori"

"Si acceleri sull'effettuazione dei tamponi ai circa 300 lavoratori metalmeccanici che hanno già superato il periodo di quarantena". La sollecitazione arriva dal presidente della Sezione imprenditori metalmeccanici di Confindustria Siracusa, Giovanni Musso: "Tale servizio - dichiara - si rende necessario ed urgente per consentire ai lavoratori di tornare in attività al più presto. Dal 4 maggio molte imprese saranno autorizzate a riprendere le attività e quindi bisogna per tempo provvedere alla mobilitazione dei cantieri – continua Musso. “Dopo un lungo periodo di chiusura che ha sicuramente danneggiato sia economicamente che finanziariamente molte aziende, occorre procedere con estrema urgenza alla effettuazione dei tamponi, evitando ritardi che nessuna impresa è in grado di sostenere: il danno economico per l’impresa sarebbe la perdita del lavoro".