Siracusa, Festa di Santa Lucia del Patrocinio: presentazione del restauro del simulacro

Una Festa di Santa Lucia del Patrocinio in tempo di emergenza sanitaria. L'ha programmata la Deputazione della Cappella di Santa Lucia in collaborazione con l’Arcidiocesi di Siracusa e le autorità competenti, in particolare la Prefettura.

Il primo appuntamento è per domani, sabato 25 aprile, alle 16.00. La Deputazione della Cappella di Santa Lucia presenterà il restauro effettuato sul simulacro di Santa Lucia. Un’intervento programmato da diversi anni che si è potuto concretizzare negli ultimi mesi. L’ Arcidiocesi e la Deputazione hanno affidato il restauro alla Scuola del Beato Angelico di Milano.

Il video sarà diffuso attraverso le pagine Facebook dell'Arcidiocesi di Siracusa e della Deputazione della Cappella di Santa Lucia e attraverso il canale You tube dell'Arcidiocesi di Siracusa.