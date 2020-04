Siracusa, 25 aprile e 1 maggio centro comunale di raccolta chiuso

Domani 25 aprile e venerdì primo maggio il Centro Comunale di Raccolta di Targia resterà chiuso. Domani vetro e carta saranno raccolti per le utenze domestiche; carta e plastica per le utenze non domestiche.Domenica 26 il Centro di raccolta osserverà l’orario 8-14.

Per venerdì primo maggio sarà inoltre sospeso anche il servizio di raccolta "porta a porta".

A partire da lunedì 27 aprile prenderanno il via le operazioni di rimozione dei cassonetti di zona Grottasanta con l'avvio del servizio "porta a porta". Coloro i quali fossero ancora sprovvisti di carrellati e/o mastelli, possono prenotarli scrivendo alla mail ambiente@comune.siracusa.it.

Il conferimento di sfalci e potature deve avvenire con sacchi biodegradabili (massimo 7 sacchi per volta con un peso per sacco non superiore ai 7/8 chilogrammi) o in fascine ben legate.