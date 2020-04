Priolo, aggiudicati i lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica

Aggiudicati in via definitiva i lavori di efficientamento energetico di parte dell’impianto di illuminazione pubblica comunale a Priolo. Anche questi interventi, così come quelli di manutenzione e messa in sicurezza delle strade e delle piazze, cominceranno dopo il 4 maggio.

“Tutti i pali ammalorati - ha fatto sapere l’Assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - saranno sostituiti".

“L’aggiudicazione dei lavori di efficientamento dell’impianto di illuminazione - ha commentato il sindaco, Pippo Gianni - conferma che durante queste settimane di emergenza sanitaria ci siamo occupati di tutti i settori, per farci trovare pronti alla ripresa delle attività”.