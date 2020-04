Siracusa, stato di agitazione dei pulizieri del Comune

Stato di agitazione per i dipendenti della CM Service srl, la ditta incaricata del servizio di pulizia degli uffici comunali di Siracusa.

La protesta è stata indetta dalla Fisascat Cisl Ragusa Siracusa dopo che l’azienda ha posto in ferie parte del personale e ha ridotto l’orario di lavoro per gli altri.

“Ci sembra quantomeno discutibile che, in un periodo di emergenza sanitaria, si riduca il servizio – ha commentato il segretario generale territoriale, Teresa Pintacorona – L’azienda, durante un’assemblea convocata, ha comunicato che ciascun lavoratore lavorerà per 17 ore mensili con una grave ricaduta economica sui loro salari. In buona sostanza, nonostante gli uffici restino aperti e i dipendenti comunali continuano a svolgere la loro attività, alla pulizia saranno dedicati, in media, dai 30 ai 50 minuti giornalieri.

Ci è stato chiesto di siglare un verbale sindacale riguardante l’attivazione di una procedura di Fondo Integrativo Salariale – ha concluso la Pintacorona – la cui richiesta non ci è mai arrivata. Riteniamo - conclude Piantacorona - che l’azienda debba comunicare i motivi di questa scelta e che la committenza, Comune di Siracusa, debba confermare di aver avanzato questa richiesta di riduzione del servizio di pulizia.”