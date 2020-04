Siracusa, i Carabinieri del Nas all'ospedale Umberto I: prelevati documenti su delega della Procura

I Carabinieri del Nas sono arrivati questa mattina all'ospedale Umberto I di Siracusa e al Trigona di Noto.

Nel capoluogo aretuseo i militari del Nucleo antisofisticazione sono entrati dall'ingresso principale e si sono recati alla direzione sanitaria per acquisire documentazione su delega della Procura della Repubblica.

Pare sia relativa al decesso del direttore del Parco archeologico, Calogero Rizzuto, il primo morto per covid-19 nella provincia aretusea.

Una morte per la quale la famiglia, sostenuta dal deputato del Pd, Nello Dipasquale, ha presentato un esposto in Procura. Gli inquirenti stanno procedendo per omicidio colposo ma, al momento, non figura alcun nome nel registro degli indagati.

Ma la documentazione acquisita non riguarderebbe solo il caso Rizzuto. Ci sono altri decessi per coronavirus sui quali si sta indagando: altri esposti sono stati, infatti, depositati in tribunale per fare luce su eventuali responsabilità della struttura ospedaliera. Così come ci sono altre questioni sulle quali la magistratura vuol vedere chiaro e che riguarderebbero la gestione dell'emergenza covid-19