Augusta, nascondeva cocaina negli slip: arrestato per spaccio

E' stato fermato, a bordo della sua auto, con un quantitativo di sostanze stupefacenti. Si tratta di Antonino Lanzafame, 46 anni, pregiudicato, arrestato in flagranza di reato, per spaccio.

L'uomo, secondo quanto riferito dai militari, nascondeva all'interno degli slip circa dieci grammi di cocaina già divisa in due involucri e pronta per lo spaccio.

La droga è stata sequestrata. L'uomo è stato tradotto ai domiciliari ed è stato sanzionato per non aver rispettato il contenimento sanitario