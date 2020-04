Siracusa e provincia, anti Covid: chi va a pesca e chi passeggia, sanzioni

Sanzioni a Siracusa, Cassibile, Noto, Rosolini, Lentini ed Augusta da parte dei Carabinieri nell'ambito dei controlli anti Covid.

In zona Augusta, in due sono stati sorpresi a pescare sulla scogliera di Brucoli. Nel capoluogo, un 43enne è stato sanzionato perché alla guida di autovettura senza valida motivazione e con patente scaduta di validità. E poi ancora acquisti non di prima necessità a Noto, dove è stato sanzionato un 22enne. Ed infine, nella vicina Rosolini, è stata sanzionata una persona proveniente da un paese limitrofo.

Come si ricorda, le sanzioni vanno da 400 a 3mila euro