Siracusa, chiuso un bar: somministrava alimenti nonostante il divieto

Chiuso un bar della zona centrale di Siracusa perché sorpreso dai Carabinieri, per la seconda volta in pochi giorni, a somministrare alimenti, nonostante i divieti imposti dalle disposizioni emanate per l’emergenza coronavirus.

Il titolare è stato sanzionato e l’attività è stata immediatamente chiusa. A questo provvedimento seguirà una proposta di sospensione alla Prefettura di Siracusa.