L'Ue dice sì al 'Recovery Fund urgente' per i Paesi più colpiti

Concluso il Consiglio Europeo, il premier Giuseppe Conte è intervenuto con un messaggio in diretta Facebook: "Tutti e 27 i Paesi Ue hanno accettato, anzi abbiamo accettato, di introdurre uno strumento innovativo, il Recovery Fund, un fondo comune finanziato con titoli europei che andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti, come l’Italia, ma non solo l’Italia. E’ passato anche il principio che è uno strumento urgente e necessario. L’Italia è in prima fila a chiederlo".

E ha aggiunto: "Questa tappa importante della storia" dell’Unione Europea "renderà la risposta europea molto più solida, efficace e coordinata".

La Commissione europea incaricata di presentare la sua proposta.