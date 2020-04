Siracusa, tablet in dono al reparto di oncologia: garantito ai pazienti il contatto virtuale con i familiari

In un momento di emergenza sanitaria senza precedenti, la tecnologia può venire incontro alle esigenze di vicinanza e affetto di coloro che sono ricoverati in ospedale nei reparti di oncologia. E' quanto accaduto a Siracusa grazie alla disponibilità del Club Service Rotary di Noto che ha risposto con grande generosità alla richiesta del direttore dell'Unità operativa complessa di Oncologia e della Rete di assistenza oncologica dell'Asp di Siracusa, Paolo Tralongo.

"Le attuali restrizioni nelle relazioni interpersonali - spiega Tralongo - hanno spinto le strutture ospedaliere a contingentare gli accessi dei familiari per le visite ai propri cari ricoverati. Questo procedura, nata per proteggere lo stato di salute del paziente - spiega ancora- può, a sua volta, determinare, purtroppo, effetti collaterali non indifferenti sul piano psicologico. L’isolamento, infatti, molto spesso dà luogo a sintomi associabili a calo dell’umore e, nello stesso tempo, alimenta lo stato di ansia".

Da qui la richiesta d'aiuto formulata al Club Service Rotary di Noto, che si è reso disponibile all’acquisto di tablet con accesso internet.

"In questo aiuteremo i pazienti degenti presso il nostro reparto - conclude - a sentirsi meno soli perché potranno relazionarsi virtualmente con i propri cari, alleggerendo il peso del distanziamento a pazienti già provati dal peso della malattia oncologica".