Priolo Gargallo, trovato un cane di piccola taglia seviziato e impiccato

E' stato trovato, nei giorni scorsi, a Priolo Gargallo, un cane di piccola taglia seviziato e impiccato.

Il sindaco Pippo Gianni ha lanciato un appello ai cittadini per risalire ai responsabili del gesto.

“Purtroppo- ha fatto sapere il Comandante della Polizia Municipale, Pippo Carpinteri - non è stata sporta alcuna denuncia nell’immediato e si è venuti a conoscenza di quanto accaduto solo giorni dopo. Anche le telecamere della zona non hanno registrato nulla e in più le immagini vengono cancellate a distanza di giorni. Stiamo indagando per capire chi abbia potuto commettere un simile atto”.