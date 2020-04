Canicattini Bagni, deceduta per Coronavirus una donna di 83 anni: caso zero dei contagi nella Casa di riposo

Primo deceduto a Canicattini Bagni per Coronavirus. Si tratta di una donna di 83 anni, ospite di una casa di riposo, attualmente chiusa.

Come si ricorda, l'anziana era stata ricoverata, da prima della pandemia, nel reparto di Geriatria dell’Umberto I.

Dimessa, è poi tornata nella casa di riposo dove poi sono partiti i contagi a catena. Con l'aggravarsi delle sue condizioni, l'anziana è stata nuovamente ricoverata all'Umberto I. Sottoposta a tampone è risultata positiva. Da qui sono scattati i tamponi a tappeto dentro la casa di riposo e le misure anti Covid. Gli anziani ospiti della casa, risultati quasi tutti positivi, sono stati trasportati all'Ospedale Trigona di Noto.

Intanto, sono guarite le prime quattro persone rimaste contagiate, risultando negative al doppio tampone.

Stazionarie rimangono le condizioni degli anziani ricoverati a Noto, già risultati asintomatici.

In tutto a Canicattini si sono registrati 22 casi di Covid, di cui 12 all'interno della casa di riposo. Quattro sono i guariti.

In quarantena e in isolamento dall’inizio dell’emergenza 92 persone.

Il sindaco Marilena Miceli esorta i cittadini a rimanere in casa: "Questa è la fase più delicata – ha ribadito Miceli – e dobbiamo essere più attenti e forti di prima, evitando di allargare le maglie della rete, per evitare di vanificare tutti gli sforzi e i sacrifici fatti sinora. In questo momento tutta la città piange la perdita della nostra anziana concittadina e insieme ci stringiamo al dolore dei familiari".