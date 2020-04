Portopalo, il Cga stoppa il progetto del resort a Capo Passero

Novità sulla realizzazione di un resort di lusso sull'isola di Portopalo di Capo Passero. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha sospeso l’efficacia della sentenza del Tar Catania che aveva accolto il ricorso della società investitrice avverso il ricorso gerarchico presentato da Legambiente che si era fermamente opposta all'intervento.

"Il provvedimento cautelare emesso oggi - commenta Legambiente Siracusa - è molto interessante perché fa proprio uno dei più illuminati orientamenti giudiziari improntati al corretto bilanciamento dei diversi interessi contrapposti nelle controversie in materia ambientale e paesaggistica: quello che prevede di preservare il bene paesaggistico/ambientale sempre unico ed irripetibile, da un danno che non è riparabile rispetto all’eventuale danno economico che, invece, è sempre riparabile.

Noi non siamo pregiudizialmente contrari al recupero di manufatti storici e ad un loro utilizzo a fini produttici - tiene a precisare l'associazione ambientalista - ma non possiamo accettare questo progetto che appare come una speculazione immobiliare e che sicuramente non rispetta le leggi di tutela e la storia dei luoghi.

Crediamo, invece - conclude Legambiente - che l'istituzione della riserva naturale e una sua gestione sostenibile, insieme alla fruizione del Forte che la domina, di proprietà della Regione, possano offrire anche interessanti opportunità economiche".