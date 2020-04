Priolo Gargallo, il sindaco Gianni annuncia: "Da lunedì raddoppiati i tamponi a Siracusa e provincia"

Saranno incrementati i numeri di tamponi da effettuare a Siracusa e provincia. Se fino a sabato saranno processati 200 tamponi, da lunedì ne saranno processati 400.

A darne notizia, a seguito di dialogo con l'Asp, è il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che, per accelerare i tempi, ha avviato alla Presidenza della Regione l’elenco di tutti i soggetti residenti a Priolo che si trovano attualmente in quarantena.

“Da oggi - ha fatto sapere il primo cittadino - arriveranno le telefonate a quanti attendono da settimane i tamponi di fine quarantena”.

I ritardi, secondo quanto reso noto dall’ASP, sarebbero dovuti alla mancanza dei reagenti, che non hanno permesso di processare tutti i tamponi, visto che in Sicilia si sono registrati 30 mila rientri, 4 mila soltanto a Siracusa.

A causa delle lunghe attese e della conseguente impossibilità, per tanti, di rientrare al lavoro, l’ASP ha annunciato la richiesta di estensione dei certificati di malattia.