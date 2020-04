Siracusa, rimodulazione Piani di zona: i sindacati chiedono un tavolo di coordinamento permanente

Un tavolo di coordinamento permanente che si occupi della rimodulazione dei Piani di Zona-Emergenza Covid - 19.

Lo hanno chiesto al Commissario straordinario del Libero Corsorzio di Siracusa, Domenico Percolla, i segretari generali di Cgil e Cisl, Roberto Alosi e Vera Carasi, il commissario della Uil, Luisella Lionti, i segretari generali di Spi Cgil, Fnp Cisl e UilP Uil, Valeria Tranchina, Vito Polizzi, Sergio Adamo e Salvo Lantieri.

Nella lettera, inviata anche al Prefetto e ai sindaci di Noto, Augusta, Siracusa e Lentini, capofila dei quattro distretti della provincia, i segretari chiedono che il Libero Consorzio diventi il punto di riferimento e sintesi.

Per i segretari è necessario destinare all’emergenza Covid – 19 più risorse possibili per supportare la popolazione. Ai fini di semplificazione delle procedure, in deroga alle precedenti disposizioni regionali, il Comitato dei Sindaci potrà infatti disporre con specifico verbale/delibera di utilizzare le somme ancora disponibili per contrastare le situazioni emergenziali e di validare questa decisione con specifico Accordo di Programma.