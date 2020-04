Miasmi industriali tra Melilli, Priolo, Augusta, Siracusa e Floridia: Arpa rivela la presenza di benzene, toluene, etilbenzene, e p-m-o-xilene

Sono state oltre 800 le segnalazioni arrivate all'App Nose, tra il 13 e il 14 aprile, per miasmi nell'aria nei territori di Augusta, Melilli, Priolo Gargallo, Floridia e Siracusa.

Scattato immediatamente il campionamento di aria con il canister dalla Polizia Municipale di Augusta e da ARPA Sicilia il 14 aprile nel porto commerciale.

Arpa, in quei giorni, ha evidenziato la presenza di benzene, toluene, etizene, e p-m-o-xilene e per il 14 aprile la presenza, seppur in maniera minore rispetto al prelievo effettuato il giorno prima nella città di Augusta, di benzene, toluene, etilbenzene, e p-m-o-xilene.

I campioni prelevati il 13 ed il 14 aprile sono stati analizzati anche tramite spettrometria di massa con Airsense, per la determinazione dei composti solforati. Nel campione d’aria prelevato il 14 aprile nel porto commerciale di Augusta si è rilevato una presenza di Isobutilmercaptano, inferiore alla soglia olfattiva, di 1,44 μg/m3 . L’Isobutilmercaptano e il dimetilsolfuro possono pertanto avere causato sinergicamente le molestie olfattive segnalate dalla popolazione. I composti solforati, quali l’isobutilmercaptano e il dimetilsolfuro, sono sostanze facilmente rinvenibili in presenza di condizioni anaerobiche nelle acque e nei rifiuti.

Sia i mercaptani che il dimetilsofuro possono derivare da impianti di compostaggio, da impianti di depurazione delle acque, dalle cartiere e da impianti di rifiuti urbani e industriali. Inoltre i mercaptani possono provenire anche dalle raffinerie.

Arpa ha richiesto alla Stazione Navale di Augusta di fornire i dati sulle navi presenti in rada o in porto e la tipologia del trasporto delle navi, richiedendo altresì di individuare una modalità di scambio dati che permetta anche per il futuro un intervento immediato dell’Agenzia stessa.