Lentini-Avola- Noto, controlli sul rispetto delle regole anti covid: 4 sanzioni

Ancora sanzioni elevate dalla Polizia di stato per violazioni delle norme di contenimento sanitario determinate dall'emergenza coronavirus.

Nella serata di ieri, a Lentini la Polizia ha sanzionato un giovane di 18 anni: quest’ultimo, nonostante fosse stato trovato ad oltre 5 chilometri dalla sua abitazione, nella parte opposta della città, ha dichiarato di essere uscito per fare la spesa.

Ad Avola un uomo di 40 anni che, ad un controllo su strada è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, è stato sanzionato.

A Noto sanzionate due persone provenienti da Avola ove si erano recati per far tosare i propri cani.

Ad Augusta due uomini, di origine catanese, rispettivamente di 48 e di 53 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi dalla Polizia in possesso di oggetti atti ad offendere, di chiavi alterate e di grimaldelli. Questi ultimi sono stati sanzionati anche per aver violato le norme sul contenimento sanitario.