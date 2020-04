Siracusa, emergenza economica: Ugl chiede incontro in Prefettura

Per discutere dell'emergenza economica da Coronavirus, che in particolare ha segnato alcuni settori, Ugl chiede un incontro col il Prefetto di Siracusa e con le associazioni datoriali. Come si ricorda dal Governo nazionale sono stati attivati sussidi e aiuti economici.

"Troviamo grave - dice il segretario Antonio Galioto - come ad oggi, trascorso un mese dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), gli accordi firmati nella Provincia dove sono oltre 400 aziende per 2300 circa lavoratori non si conosca la data del pagamento cassa integrazione".

Il sindacato chiede inoltre di fare chiarezza sui 600 euro di bonus, su Naspi e altre misure, a fronte di una confusione manifestata dai cittadini.

"Altro tema - continua Galioto - che riteniamo debba far parte dell’odg della convocazione, ci permettiamo, riguarda l’Abitat Sanitario. E’ ormai consolidata che la convivenza con il virus sarà lunga, ciò nondimeno il tema principale resta la salute e la totale sicurezza in ambito Sanitari , Ospedale ogni altra realtà lavorativa"