Catania, la Caritas dona alimenti alla Moschea della Misericordia

Domani, venerdì 24 aprile alle 10:00, presso la Moschea della Misericordia di Piazza Cutelli, a Catania, la Caritas Diocesana consegnerà una donazione di beni alimentari di prima necessità in occasione dell'inizio del Ramadan, che impone ai fedeli l'astensione dal cibo nel periodo compreso tra l'alba e il tramonto.

All’Help Center della Stazione Centrale, tra le 12:30 e le 14:00, si continueranno a distribuire pasti caldi da asporto, così da permetterne comunque il consumo nelle ore serali. All’incontro saranno presenti don Piero Galvano, direttore della Caritas Diocesana, e Kheit Abdelhafid, Imam della Moschea della Misericordia di Catania, per consolidare una collaborazione che prosegue ormai da diversi anni e per rappresentare l’incontro tra cristiani e musulmani, un passaggio particolarmente significativo in un periodo storico così difficile come l’attuale.

Il direttore della Caritas Diocesana ha così commentato l’incontro previsto per domani: «È un gesto significativo di Fratellanza umana, affinché tutti possiamo diffondere la cultura dell'accoglienza, della convivenza e della pace».