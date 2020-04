Carlentini, organizza manifestazione di protesta attraverso i social: denunciato

Invita su facebook tutti i titolari di patita Iva e i commercianti di Carlentini a ribellarsi, dando loro appuntamento in piazza in violazione delle norme di contenimento sanitario previste dall'emergenza coronavirus. Ma la manifestazione si è rivolta con un nulla di fatto.

I Carabinieri hanno identificato l'uomo e lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria per “Istigazione a disobbedire alle leggi”, violazione prevista dall’art. 415 del Codice Penale.

"Queste iniziative, anche quando si tratta di mere boutades, - si legge nella nota dei militari dell'Arma - sono comunque molto pericolose poiché rischiano di creare malcontento e possono portare a conseguenze anche peggiori, se fanno breccia nel disagio di chi legge".