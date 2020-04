Portopalo, effettuati tamponi ai cittadini in isolamento fiduciario ed obbligatorio

Sono stati effettuati ieri, dall'Asp di Siracusa, nell'Area Attendamenti di Protezione Civile, i tamponi ai cittadini di Portopalo di Capo Passero in isolamento fiduciario ed obbligatorio.

Presente anche il sindaco Gaetano Montoneri: "L’emergenza sanitaria viene prima di ogni cosa: - dice Montoneri - continuiamo imperterriti con tutti i provvedimenti di prevenzione e contenimento, con i controlli, la “guerra” con il Coronavirus è ancora nel pieno, non abbassiamo assolutamente l’attenzione. Ricordiamo che il nostro paese ha avuto quattro contagi, tutti “importati”, subito isolati, e che non hanno avuto alcun contatto sul territorio. La situazione è sotto controllo" - conclude