Priolo, manutenzione strade e piazze: aggiudicati i lavori

Aggiudicati, dall'amministrazione comunale di Priolo, in via definitiva i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade e piazze comunali.

Gli interventi dovrebbero cominciare dopo il 4 maggio. Si tratta di un primo step, in quanto è in previsione un ulteriore intervento, altrettanto importante, che porterà man mano alla sistemazione di tutte le strade di Priolo.

“In queste settimane di emergenza - ha sottolineato il Sindaco, Pippo Gianni - non ci siamo occupati solo di Coronavirus. Il lavoro è stato incessante su tutti i fronti, per farci trovare pronti alla ripartenza”.