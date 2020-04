Siracusa, si popola la baraccopoli di Cassibile: Romano "Si smantelli tutto"

Continuano ad arrivare senza sosta braccianti migranti a Cassibile-Fontane Bianche e si affolla sempre di più la baraccopoli che ogni anno, in questo periodo in concomitanza con la raccolta agricola, si sviluppa alle porte della frazione siracusana.

Da qui l'ennesima presa di posizione da parte di Paolo Romano, già presidente della circoscrizione, che in un messaggio rivolto al Prefetto, al Sindaco e al Presidente della Regione, lamenta come quel territorio sia diventato una sorta di luogo franco dove tutto è permesso a danno dei cittadini.

"Così distruggete la nostra storia e valorizzate l'abusivismo nostrano -scrive Romano - Noi amiamo il nostro paese, amiamo l'integrazione e la tolleranza ma vogliamo il rispetto delle leggi e che la baraccopoli vada immediatamente smantellata e trovata una sistemazione per queste persone fuori dal centro abitato.Vogliamo - conclude - vigilanza sanitaria e di ordine pubblico h24".