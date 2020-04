Siracusa, auto fuori strada: conducente estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco

Finisce fuori strada con la sua auto sulla SS 115 Floridia-Cassibile e si rende necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo della vettura.

E' accaduto questa mattina, nei pressi del carcere di Cavadonna. L'uomo, subito dopo essere stato tratto in salvo, è stato consegnato ai sanitari del 118 per le cure necessarie.