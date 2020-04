Siracusa, il parlamentare Ficara chiede al ministero l'invio degli ispettori all'ospedale Umberto I

Valutare la possibilità di mandare gli ispettori all'Ospedale Umberto I di Siracusa. Ad avanzare la richiesta al ministro della Salute, per mezzo di interrogazione, è il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Paolo Ficara, per una verifica più generale dell’operato dell’Asp di Siracusa.

"Purtroppo, - dice Ficara - l’ospedale Umberto I è divenuto un focolaio di contagi da covid-19, specie nelle prime e delicate settimane dell’epidemia in Sicilia. La gestione degli spazi, degli ambienti e dei pazienti, in particolare i cosiddetti grigi, è apparsa piuttosto dubbia. Lasciano perplessi i casi di pazienti dimessi e rimandati a casa o, peggio, in residenze anziani pur senza avere precedentemente effettuato il tampone. Con gravi conseguenze, come quanto avvenuto nella Rsa di Canicattini. E poi c'è il caso dei tamponi di fine quarantena"

"Servono, da parte del management Asp, trasparenza e informazioni chiare", conclude Paolo Ficara.